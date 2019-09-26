2019/09/26 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. اللحظات الأولى لوقوع الزلزال في اسطنبول اليوم الخميس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/26 | 18:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. اللحظات الأولى لوقوع الزلزال في اسطنبول اليوم الخميس) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. اللحظات الأولى لوقوع الزلزال في اسطنبول اليوم الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).