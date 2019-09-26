ايران: نتبوأ المرتبة الاولى في تصدير السلع للسوق العراقية حالياً

2019/09/26 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أمين عام الغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة، أن ايران تتبوأ المرتبة الاولى في تصدير السلع للسوق العراقية حاليا.واوضح حميد حسيني في كلمة بمنتدى "التجارة مع العراق وآفاق 2020" اليوم الخميس، أن المنافسين التجاريين يسعون عبر فتح مكاتب في العراق نيل المرتبة الاولى في هذه السوق، فيما صادرات السلع الايرانية كـ الالبان والسيارات وعوازل الرطوبة وغيرها تحتل مكانية جيدة فيها.ولفت الى أن 25 مجموعة سلعية ايرانية محددة من قبل مصلحة الجمارك يتم تصديرها للعراق.

وأكد حسيني ان ايران تستهدف ايجاد مدن صناعية مشتركة مع العراق، وتسعى وعبره تصدير السلع لبلدان أخرى.

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