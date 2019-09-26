2019/09/26 | 18:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 🔴 بالمباشر | أموال بابل تحرك الاحزاب للاطاحة بالعبادي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ZMyyK7Bb2Zw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 🔴 بالمباشر | أموال بابل تحرك الاحزاب للاطاحة بالعبادي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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