2019/09/26 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZMyyK7Bb2Zw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 🔴 بالمباشر | أموال بابل تحرك الاحزاب للاطاحة بالعبادي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. 🔴 بالمباشر | أموال بابل تحرك الاحزاب للاطاحة بالعبادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).