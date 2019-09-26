الجيش الأمريكي يدخل قافلة شاحنات جديدة محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية إلى الأراضي السورية عبر إقليم كردستان

2019/09/26 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدخلت قوات الجيش الأمريكي قافلة شاحنات جديدة محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية إلى الأراضي السورية عبر إقليم كردستان .ونقلت وسائل اعلام عن مصادر أهلية في ريف الحسكة قولها ان “قوات “التحالف الأمريكي” أدخلت ليل الأربعاء- الخميس وفجر اليوم الخميس، قافلة من الشاحنات الكبيرة المحملة بالسلاح والذخائر والمعدات الحربية واللوجستية إلى شمال وشمال شرقي سوريا، عبر […]

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