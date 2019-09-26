عبد المهدي عقب زيارته للسعودية حول امكانية اندلاع حرب: الاوضاع صعبة ومعقدة

2019/09/26 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي يوم الخميس اندلاع حرب في المنطقة غير انه وصف الاوضاع فيها بالمعقدة عقب الهجوم الذي تعرضت له منشأتي ارامكو في السعودية.

أدلى عبد امدي بتصريح في ختام زيارته للسعودية ، جاء فيه :”حضرنا الى السعودية والتقينا الملك وولي العهد لمتابعة العلاقات بين البلدين التي تشهد نموا متزايدا ولبحث الاوضاع الاقليمية والسعي الى تهدئة الاوضاع ودرء أخطار نشوب اي صراع او حرب وتلافي مضاعفات كل ذلك”.

واردف بالقول ان “اللقاءات كانت مكثفة وعميقة وصريحة ومباشرة ، ووضعنا بعض التصورات في كيفية ايجاد حلول تساعد البلدين بالتقدم في علاقاتهما خصوصا في مجالي النفط والتبادل التجاري ، وكذلك للتهدئة في اوضاع المنطقة ومنع شرور الحرب فيها”.

واضاف عبد المهدي “لقينا استجابة طيبة جدا في لقاءاتنا المكثفة مع خادم الحرمين وولي العهد ونحن اقرب الى التفاؤل للمضي قدما باتجاهات حلحلة الاوضاع ومنع حدوث اي صدام او احتمالات لنشوب اقتتال او حرب في المنطقة ، والكل لايريد الحرب ويريد التهدئة”، مستدركا القول “ولكن الاوضاع صعبة ومعقدة ، ويجب ان نكون صبورين ونسعى لإيجاد مفاتيح وابواب وحلول مقبولة لكل الاطراف” .

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