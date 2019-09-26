درجال: هدفي الرئيسي الاصلاح الشامل لمنظومة كرة القدم العراقية

2019/09/26 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد النجم الدولي السابق، عدنان درجال، اليوم الخميس, ان هدفه الرئيسي من الشكوى التي رفعتها ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم، هو الاصلاح الشامل

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