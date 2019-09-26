صممته زها حديد.. الصين تفتتح أحد أكبر مطارات العالم

2019/09/26 | 18:23

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افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ رسميا مطار "داشينغ الدولي" الضخم في العاصمة بكين، ليصبح بذلك أكبر مطار بالبلاد وأحد أكبر المطارات

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