الرئيس التنفيذي لزين العراق “علي الزاهد” أفضل رئيس تنفيذي في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط

2019/09/26 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مال واتصال: يس عراق حصد الرئيس التنفيذي لشركة زين العراق علي الزاهد جائزة أفضل رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط في قطاع الاتصالات عن العام 2019،وجاء تتويج الزاهد باللقب خلال فعاليات المؤتمرالسنوي لمجلة CEO Middle Eastالذي استضافته مؤخرا دبي.والذي يقوم بتكريم ومكافأة خصائص القيادة القائمة على النزاهة،الشغف في العمل، الشجاعة، الإبداع والرؤية كسمات مميزة للنجاح الحقيقي.[…]

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