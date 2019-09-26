هيئة استثمار المثنى : معامل الاسمنت في المحافظة ستصل الى انتاج 6 ملايين طن سنوياً

2019/09/26 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة استثمار المثنى، اليوم الخميس , عن خطة تخص الطاقة الإنتاجية الاستثمارية في المحافظة والتي ستصل في العام القادم إلى ٦ ملايين طن سنويا.

وقال مدير عام الهيئة عادل الياسري في تصريح اذاعي اطلعت عليه ، إن "صناعة الاسمنت في المحافظة شهدت تطوراً كبيراً على مستوى كمية الانتاج ونوعيته".

واشار الياسري إلى أن "الطاقة الإنتاجية لجميع المعامل التي دخلت الخدمة أو التي يتم إنشائها سترتفع في العام المقبل بعد إكمال جميع خطوط الإنتاج "، مبينا أن "الهيئة تعهدت للشركات المنفذة لتلك المعامل بتسهيل كافة الأمور الإدارية وتهيئة البيئة الآمنة لعملها".

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