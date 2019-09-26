المنافذ الحدودية : ضبط 10 ملايين دينار مزورة في منفذ الشلامجة الحدودي

2019/09/26 | 18:30

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بغداد:سومر نيوز

تمكنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، من ضبط مسافر عراقي بحوزته مبلغ (10) ملايين دينار عراقي ف...

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