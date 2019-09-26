الحكيم يؤكد عدم استعداد العراق للانضمام لتحالف ايران في منطقة الخليج

2019/09/26 | 18:30

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بغداد:سومر نيوز

أعلن وزير الخارجية العراقي، محمد على الحكيم، أن بلاده ليست مستعدة للانضمام إلى التحالف الذي اقترحت إيرا...

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