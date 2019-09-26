تقرير دولي يحذر: داعش يخطط لاقتحام سجون ومخيمات في العراق وسوريا

2019/09/26 | 18:30

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سومر نيوز: بغداد..



كشف معهد دراسات الحرب عن استعداد تنظيم داعش لتنفيذ عملية لتحرير عناصر المعتقلين في السجون العراقية وا...

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