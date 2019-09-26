2019/09/26 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصورة… تضرر جسر البسفور جراء زلزال اسطنبول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة… تضرر جسر البسفور جراء زلزال اسطنبول وكالة خطوة برس.

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