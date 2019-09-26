شاب يحرق نفسه بعد قيام بلدية واسط بتدمير عربته

واضاف، "في ظل مشهد متأزم تعيشه الطبقة الكادحة جرّاء استهداف الجهات الحكومية لطبقة الفقراء تحت عناوين إزالة التجاوزات وغيرها، بلغنا اليوم هذا الحادث المؤسف، ونكرر دعوتنا للحكومة العراقية بأن توقف مسلسل استهداف الفقراء".
بحسب قوله.
وتابع، "نُحذّر من ردود فعل شعبية تحرق الأخضر واليابس ونُذكّر القائمين على ادارة البلاد والعباد بأن العراق اذا احترق فلن تبقى لكراسيكم من باقية ولن تنعموا بخير واستقرار وسيكون نصيبكم اللعنة والخذلان المبين وليعلم الجميع أن الله بالمرصاد وان الظلم مُهلك لأصحابه وان للمظلوم يوماً على الظالم وإن طالت ايام الظالمين".
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