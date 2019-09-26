شاب يحرق نفسه بعد قيام بلدية واسط بتدمير عربته

2019/09/26 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو مجلس النواب عن محافظة واسط مهند العتابي، اليوم الخميس، ان حادثة حرق شاب من اهالي الكوت لنفسه ما هي الا إنذارات وتحذيرات لابد أن ينتبه لها رئيس الوزراء.وذكر العتابي في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي، انه "في ضجة رفع التجاوزات تعرضت بلدية الكوت للشاب سامي احد ابناء المدينة منذ ثلاثة أيام وهو يصبر في كل مرة واليوم وبعد أن كسّرت البلدية عربته ورمت باغراضه بالشارع طلب منهم أن ينتظروه قليلاً فذهب إلى وسط ساحة السوق ورمى بالبنزين على نفسه واحرقها وحالياً في مركز الحروق في مستشفى الزهراء عليها السلام وبحالة خطيرة".

واضاف، "في ظل مشهد متأزم تعيشه الطبقة الكادحة جرّاء استهداف الجهات الحكومية لطبقة الفقراء تحت عناوين إزالة التجاوزات وغيرها، بلغنا اليوم هذا الحادث المؤسف، ونكرر دعوتنا للحكومة العراقية بأن توقف مسلسل استهداف الفقراء".



بحسب قوله.

وتابع، "نُحذّر من ردود فعل شعبية تحرق الأخضر واليابس ونُذكّر القائمين على ادارة البلاد والعباد بأن العراق اذا احترق فلن تبقى لكراسيكم من باقية ولن تنعموا بخير واستقرار وسيكون نصيبكم اللعنة والخذلان المبين وليعلم الجميع أن الله بالمرصاد وان الظلم مُهلك لأصحابه وان للمظلوم يوماً على الظالم وإن طالت ايام الظالمين".

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