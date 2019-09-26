2019/09/26 | 18:38

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أردوغان: إلقاء اللوم على إيران بهجوم "أرامكو" أمر غير صائب

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من إلقاء اللوم على إيران في

الهجوم الذي استهدف في وقت سابق من الشهر الجاري معملين لشركة

“أرامكو” السعودية.وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، قال أردوغان إن الهَجَمات على شركة

ارامكو انطلقت من عدة مناطق في #اليمن، وليس من الصواب اتهام

ايران.وأضاف أردوغان أن الأدلة المتاحة لا تشير الى ضلوع طهران في تنفيذ

الهجمات.وأبدى أردوغان معارضة أنقرة لاجراءات الحظر الأمريكية ضد ايران، موضحا

أن تركيا وإيران دولتان مجاورتان في المنطقة وهذه الاجراءات “لم تحل

أي شيء”.

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