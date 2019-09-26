2019/09/26 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصور..



شرارة تسبب كارثة وسط كربلاء

اندلع حريق كبير داخل سردان تحت بناية في شارع ميثم التمار بمركز

محافظة كربلاء المقدسة.

وذكرت مديرية الدفاع المدني العامة في بيان، ان" حريقاً اندلع في

مخزن للمواد الغذائية واللحوم يقع داخل سرداب تحت بناية في شارع

ميثم التمار بمركز محافظة كربلاء".

واشارات الى ان" فرقنا تمكنت من الوصول إلى محل الحادث واحاطة

النيران من جميع الاتجاهات ومداهمتها ومن ثم ومنع توسعها وانتشارها

الى باقي اقسام المخزن والدور والبنايات المجاورة".

وعزت أسباب الحريق" لتطاير شرارة جراء الصيانة (اللحام)".

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