الحلبوسي خلال استقباله مسؤول اميركي: يجب خفض التصعيد في المنطقة وتطويق الأزمات

2019/09/26 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب مارشال بيلنغسلي، بحضور سفير الولايات المتحدة لدى العراق السيد ماثيو تولر.

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