المنافذ الحدودية: ضبط مبلغ 10 ملايين دينار مزورة في منفذ الشلامجة الحدودي

2019/09/26 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة المنافذ الحدودية،اليومالخميس، ضبط مسافر عراقي بحوزته مبلغ (10) ملايين دينار عراقي فئة (25) مزورة في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة.

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