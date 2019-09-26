عدنان درجال: هدفي الرئيسي الاصلاح الشامل لمنظومة كرة القدم العراقية

2019/09/26 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النجم الدولي السابق، عدنان درجال، ان هدفه الرئيسي من الشكوى التي رفعتها ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم، هو الاصلاح الشامل لمنظومة كرة القدم العراقية.وقال درجال في مؤتمر صحفي عقده في نادي الصيد ببغداد، إنه "خلال العام والنصف منذ عودتي الى العراق، كان كل هدفي هو زيارة بلدي العراق ورؤية الناس كيف تعيش منذ مغادرتي للبلد منذ 22 سنة لكن وجدت رغبة الجماهير العراقية والجميع بترشيحي لرئاسة الاتحاد لم اتردد في ذلك".واوضح أن "هناك مخالفات كثيرة، اكتشفتها مؤخراً في عمل اتحاد الكرة منها النظام الاساسي، الذي يقال بانه مصادق عليه في 20 ايار ولكن في حقيقة الامر هو غير مصادق عليه".

واضاف "لم يكن في ودي ان تصل الامور الى ماوصلت اليه الان، تحدثت مع اعضاء الاتحاد بصراحة ولما اخفِ عنهم شيئاً وحذرتهم مما ستصل اليه الامور في حال لم نتصول الى اتفاق يرضي جميع الاطراف".

وبين بالقول، "ابتداءً من اللحظة التي ساترك فيها المؤتمر ستكون هناك اجتماعات مع وزير الشباب والرياضة احمد رياض والاتحاد العراقي لكرة القدم للوصول الى حلول ترضي الجميع".

واكمل درجال، "نحتاج الى التهدئة الان بعيداً عن الضيجيج الاعلامي، لان هدفي الرئيسي، هو الاصلاح الشامل لمنظومة كرة القدم العراقي وساقدم كل ما بوسعي مع جميع مفاصل الدولة وكل الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف".

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