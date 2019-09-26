عدنان درجال: هدفي الرئيسي الاصلاح الشامل لمنظومة كرة القدم العراقية

واضاف "لم يكن في ودي ان تصل الامور الى ماوصلت اليه الان، تحدثت مع اعضاء الاتحاد بصراحة ولما اخفِ عنهم شيئاً وحذرتهم مما ستصل اليه الامور في حال لم نتصول الى اتفاق يرضي جميع الاطراف".
وبين بالقول، "ابتداءً من اللحظة التي ساترك فيها المؤتمر ستكون هناك اجتماعات مع وزير الشباب والرياضة احمد رياض والاتحاد العراقي لكرة القدم للوصول الى حلول ترضي الجميع".
واكمل درجال، "نحتاج الى التهدئة الان بعيداً عن الضيجيج الاعلامي، لان هدفي الرئيسي، هو الاصلاح الشامل لمنظومة كرة القدم العراقي وساقدم كل ما بوسعي مع جميع مفاصل الدولة وكل الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف".
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