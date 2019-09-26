2019/09/26 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الكابتن عدنان درجال أن انتخابات اتحاد الكرة باطلة وستعاد في كل الأحوال.وقال درجال :”أطالب وزارة الشباب والرياضة بتشكيل هيئة مؤقتة لحين اجراءانتخابات جديدة لاتحاد الكرة ، لافتا أن الى الانتخابات ستعاد حتى وان لم يأت قرار محكمة كأس باعادتها ولدينا من الوثائق ما يثبت للقضاء العراقي وبالتالي الانتخابات ستُعاد.واضاف أن توجهي للقضاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدنان درجال : انتخابات اتحاد الكرة باطلة وستعاد في كل الأحوال) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدنان درجال : انتخابات اتحاد الكرة باطلة وستعاد في كل الأحوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).