محكمة كاس تؤجل حكمها بين درجال والاتحاد الى نهاية الشهر المقبل

2019/09/26 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجلت محكمة كاس فترة اصدار القرارات في قضية درجال والاتحاد الى ٢٠١٩/١٠/٢٥.وقال محامي الاتحاد السابق نزار احمد بعد تاجيل قرارات المحكمة فان اي اتفاق بين الاتحاد وعدنان درجال لانهاء الازمة يمكن ان يكون على شكل تسوية ترسل الى محكمة كاس.وبين ان محكمة كاس ستصدر قرارا طبقا لنصوص التسوية خلال ٤٨ ساعة من استلام […]

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