2019/09/26 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، الى ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وتطويق الأزمات، مؤكداً ضرورة بذل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي المزيد من الجهود لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه وتمويله، فيما أكد مساعد وزير الخزانة الأميركي استعداد واشنطن لتقديم المساعدة من أجل بناء نظام مصرفي متقدم في العراق.وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الخميس، مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب مارشال بيلنغسلي، بحضور سفير الولايات المتحدة لدى العراق ماثيو تولر".وأضاف أن الحلبوسي "بحث خلال اللقاء التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق، وأكد على دور مجلس النواب في إقرار التشريعات الضامنة للتطور والاستقرار في البلاد".ونقل البيان عن الحلبوسي تأكيده، على "ضرورة بذل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي المزيد من الجهود لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه وتمويله"، مشيرا إلى "ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وتطويق الأزمات والدعوة إلى الحوار والسلام".

ودعا إلى "تشجيع الشركات الأميركية على المزيد من الاستثمارات في العراق بالمجالات الصناعية والتجارية كافة".

من جانبه أكد مساعد وزير الخزانة الأميركي حرص بلاده على "أمن العراق وسيادته، وحماية الديمقراطية فيه والمكتسبات التي تحققت بعد النصر في حربه على الإرهاب"، مشيرا إلى "استعداد واشنطن لتقديم المساعدة؛ من أجل بناء نظام مصرفي متقدم في العراق، والمساهمة بالخبرات لمكافحة الفساد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تؤكد استعدادها لتقديم المساعدة لبناء نظام مصرفي متقدم في العراق) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تؤكد استعدادها لتقديم المساعدة لبناء نظام مصرفي متقدم في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).