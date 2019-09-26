2019/09/26 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، ضبط 10 ملايين دينار عراقي مزورة في منفذ الشلامجة الحدودي مع ايران.وقالت الهيئة في بيان تلقت، وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "هيئة المنافذ الحدودية تمكنت اليوم من ضبط مسافر عراقي بحوزته مبلغ (10) ملايين دينار عراقي فئة (25) مزورة في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة".

واضافت الهيئة، أنه "تم ضبط المبلغ المالي من قبل شرطة الجمارك بالتعاون مع مفرزة فحص الحقائب في صالة الوافدين في المنفذ والمبلغ مخبأ جزء منه في جيبه الخاص والجزء الاخر في الحقيبة العائدة له".

وتابعت الهيئة، أنه "تم تنظيم محضر أصولي لغرض عرضه على الجهات القضائية مع ماتم ضبطه لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 10 ملايين دينار عراقي مزورة في منفذ الشلامجة الحدودي) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 10 ملايين دينار عراقي مزورة في منفذ الشلامجة الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).