قبيل نتائج المحكمة.. عدنان درجال يكشف تفاصيل جديدة

2019/09/26 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن النجم الدولي السابق عدنان درجال، الخميس، عزمه الاستمرار بما بدأ به وعدم التراجع في شكواه، مرجحًا أن تصدر محكمة التحكيم الرياضية “كاس” غدًا حكما بالقضية المنظورة أمامه بينه وبين الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وقال درجال في مؤتمر صحفي عقده في نادي الصيد وحضر مراسل “كلكامش برس” ، إن “هدفه الرئيسي من الشكوى التي رفعتها ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم، هو الاصلاح الشامل لمنظومة كرة القدم العراقية”، لافتًا إلى أن “رغبة الجماهير العراقية هي من دفعته للترشيح لرئاسة الاتحاد”.

وأضاف درجال ” النظام الاساسي للاتحاد الذي يقال بانه مصادق عليه في 20 ايار في حقيقة الامر هو غير مصادق عليه، بالإضافة إلى سلسلة مخالفات كثيرة، اكتشفتها مؤخراً في عمل اتحاد الكرة”.

وأشار درجال إلى أنه “لم يكن بوده ان تصل الامور إلى ماوصلت اليه الان”، مؤكدًا أنه “حاول عدم الحكم بسجن اعضاء الاتحاد لكنه الابواب كانت موصدة”.

وتابع درجال “تحدثت مع اعضاء الاتحاد بصراحة ولما اخفِ عنهم شيئاً وحذرتهم مما ستصل اليه الامور في حال لم نتصول الى اتفاق يرضي جميع الاطراف”، كاشفًا عن لقاءات قريبة مع مع وزير الشباب والرياضة احمد رياض والاتحاد العراقي لكرة القدم للوصول الى تسوية نهائية”.

ودعا درجال إلى “التهدئة الان بعيداً عن التصعيد الإعلامي، للوصول إلى الاصلاح في كرة القدم العراقي”.

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