مجلس النواب يشكل لجنة تحقيقة حول التجاوزات بحق حملة الشهادات العليا

2019/09/26 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر برلماني، اليوم الخميس، بأن مجلس النواب شكل لجنة للتحقيق بشأن ما جرى من تجاوزات بحق حملة الشهادات العليا، مبينا ان المجلس لا يقبل بأي تجاوز على المواطنين في أي مكان.

وقال المصدر ، إن "رئيس الجلسة بشير الحداد وجه بتشكيل لجنة برلمانية خاصة من لجنة الأمن والدفاع النيابية ولجنة التعليم العالي ولجنة حقوق الإنسان للتحقيق حول ماجرى من أحداث وتجاوزات في مظاهرات لطلبة حملة الشهادات العليا".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الرئيس وجه ايضا بإعداد تقرير يعرض على النواب في الجلسة القادمة"، مبينا ان "رئيس اللجنة اكد على أن مجلس النواب حريص على إنصاف كل شرائح المجتمع وفي مقدمتهم حملة الشهادات العليا، ولا يقبل بأي تجاوز على المواطنين في أي مكان والتظاهر السلمي حق مشروع كفله الدستور العراقي".

واعلنت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الاعتداء على حملة الشهادات العليا.

انتهى .



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