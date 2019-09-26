أميركا تعاقب سفناً مدت قوات روسيا في سوريا بالنفط

2019/09/26 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت وزارة الخزانة الأميركية ،الخميس، عقوبات على 3 أشخاص وشركة و 5 سفن لإمدادها القوات الروسية في سوريا بالوقود.

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