2019/09/26 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال شهود عيان انهم سمعوا دوي انفجار مساء اليوم بمنطقة الشعب شمال شرقي بغداد لم تعرف تفاصيله ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سماع دوي انفجار بمنطقة الشعب شمال شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سماع دوي انفجار بمنطقة الشعب شمال شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).