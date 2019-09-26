2019/09/26 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلاع حريق كبير داخل مؤسسة السجناء السياسيين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع حريق كبير داخل مؤسسة السجناء السياسيين وكالة خطوة برس.

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