عشرت فرق الاطفاء تكافح حريقا شب بمؤسسة الشهداء بمنطقة الكرادة الخميس

2019/09/26 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت عشرت فرق الاطفاء بمكافحة حريق شب بمؤسسة الشهداء بمنطقة الكرادة./انتهى

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