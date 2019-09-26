2019/09/26 | 19:40

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إندلاع حريق داخل مؤسسة السجناء في الجادرية وسط بغداد

الخميس

26

أيلول

2019 :

07:31 pm

15

افاد مصدر أمني بإندلاع حريق كبير في مؤسسة السجناء السياسيين بمنطقة

الجادرية وفرق الدفاع المدني تستنفر كوادرها لإخماده.

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