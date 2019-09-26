2019/09/26 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

فرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم غرامة قدرها 300 يورو فقط (328 دولارا أميركيا) على برشلونة، بسبب انتهاك حامل لقب الليغا اللوائح خلال سعيه

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