ظريف يلتقي نظيره القطري في نيويورك

2019/09/26 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس، وزير خارجية قطر لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية .

وجری هذا اللقاء بين

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