الخارجية: العراق ليس بصدد الدخول في أيّ تحالفات جديدة وأمن الخليج مسؤولية تشاركية

2019/09/26 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الدكتور أحمد الصحَّاف اليوم الخميس، ان "العراق ليس بصدد الدخول في أيّ تحالفات جديدة".

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