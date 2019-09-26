2019/09/26 | 19:45

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صالح في منتدى القادة العالمي: المرجعية الدينية في النجف كانت دائماً صمام الأمان في العراق

بغداد -

كلمة

اكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، يوم الخميس، ان

المرجعية الدينية في النجف (السيد علي السيستاني) كانت دائماً صمام

الأمان في العراق.

جاء ذلك في منتدى القادة العالمي جامعة كولومبيا.

وقال صالح في كلمته: ان "الفساد والإرهاب من اهم المشاكل التي

نواجهها في العراق".

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