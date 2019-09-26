حريق بمؤسسة السجناء السياسيين ببغداد وعشرة فرق اطفاء لاخماده

2019/09/26 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشب حريق مساء اليوم الخميس، في مبنى مؤسسة السجناء السياسيين ببغداد.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان، "اكثر من عشرة فرق تصل تباعا لمكافحة حادث حريق اندلع في الطابق الثاني من مؤسسة السجناء في الجادرية".ولم يشر البيان لتفاصيل اكثر الا انه اشار الى ان الحادث في توسع".

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