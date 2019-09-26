دينا سليم حنحن - سرد أحداث حصلت

2019/09/26 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دينا_سليم_حنحن سرد أحداث حصلتاندراوس الياس الحصريبقلم: دينا سليم حنحن - أستراليايقيم في أمريكا، التقيت به سنة 2014، وكان لي هذا الحوار المميز معه.أقام في مدينة اللد في حيّ الصلاح - الهنيدي - أيام النكبة.قال:تعود أصولنا إلى الكرك في الأردن، وقد عشنا فترة طويلة في اللد وغادرناها بعد دخول اليهود مباشرة، وعندما رأينا أن الجميع بدأ يرحل أصبنا بحالة من الرعب فاضطررنا إلى الهرب إلى الرملة وا......

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