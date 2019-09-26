محيي الدين محروس - جولة مع العدد تسعة

2019/09/26 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محيي_الدين_محروس تسعة هو عدد الإنجاز والوفاء، ورمز الحكمة والقيادة الجيدة، وهو عدد مقدس في الديانات.في الهندوسية تسعة هو عدد براهما: الخالق.العدد تسعة هو حاصل ضرب ثلاثة بثلاثة، ولهذا يُعتبر رمز الكمال، ورمز صوفي يحمل العديد من الأسرار.ويشير ميلتون في الفردوس المفقود إلى أبواب الجحيم التسعة.اليوم التاسع في السنة الصينية هو يوم ميلاد الإله „ اليشم „ الذي يعبده الطاويون، وهو الذي يحكم الجنة والأرض.......

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