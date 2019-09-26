رضي السماك - العرب بين الحروب التحررية والحروب العبثية

2019/09/26 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رضي_السماك ثمة شكلان من الحروب يمكن التمييز بينهما خاضها العرب خلال السبعة عقود ونيف الماضية منذ النكبة الفلسطينية عام 1948 ، الشكل الأول حروب تحررية مبدئية مصيرية لا محيص لهم من خوضها ، والشكل الثاني تمحور حول إما حروب عبثية لإرضاء نزوات ومطامح صرفة لقياداتهم الفردية الدكتاتورية ، وإما ناجمة عن تواطؤ منفعي ضيق لهذه القيادات مع قوى استعمارية غربية هي الاخرى ذات مصالح استراتيجية في المنطقة بعيدة المدى ، وهو......

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