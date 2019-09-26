2019/09/26 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكنت قيادة عمليات صلاح الدين، اليوم الخميس، تدمير 17 مضافة و4 انفاق، فيما عثرت على مواد متفجرة في صلاح الدين.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقته "الغد برس"، ان "ابطال قيادة عمليات صلاح الدين، نفذوا عملية عسكرية واسعة في جزيرة الشرقاط لمطاردة بقايا فلول داعش الارهابي تمكنوا خلالها من تدمير ١٧ مضافة، و(٤) انفاق، ملجأين، العثور على ٧ عبوات ناسفة محلية الصنع، ٢ بطل اوكسجين، ٢ صواريخ كراد".

واضافت "هذا واشترك في تنفيذ العملية التي اشرف عليها قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم موسى، المتمثلة اللواء ٩١ فرقة المشاة الرابعة عشر وفوج التكتيكي الخاص وفوج السوات التابعين الى مديرية شرطة صلاح الدين و ابطال الحشد الشعبي الالوية ٥١ و٥٣ و٦، والحشد العشائري وطيران الجيش الابطال بالإضافة الى طيران قوات التحالف الدولي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير 17 مضافة و4 انفاق والعثور على مواد متفجرة في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير 17 مضافة و4 انفاق والعثور على مواد متفجرة في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).