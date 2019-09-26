الخاقاني يناقش مشاريع قطاع الكهرباء مع الأمين العام لمجلس الوزراء

2019/09/26 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار المهندس رحيم الخاقاني، اليوم الخميس، عن استكمال مناقشات خطة المحافظة لمشاريع الطاقة الكهربائية مع الأمين العام لمجلس الوزراء السيد حميد الغزي من أجل طرحها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة والتي تضمنت استحداث وتأهيل وإكمال مشاريع متعددة في قطاعات التوزيع وشبكات النقل والإنتاج.

وقال الخاقاني، في بيان تلقته "الغد برس"، إن "الإجتماع الذي حضره وكيل وزير الكهرباء لشؤون التوزيع والنقل وعددًا من أعضاء مجلس المحافظة تركزت مناقشاته على ضرورة إدراج هذه المشاريع ضمن خطة الوزارة في إطار سعي مجلس المحافظة تلافي مشاكل قطاع الكهرباء خلال صيف 2020 والتي تضمنت تزويد المحافظة بمحطات متنقلة وأخرى تحويلية وكذلك تأهيل شبكات التوزيع واستحداث خطوط ناقلة بالإضافة إلى تسريع أعمال مشروع محطة الكهرباء الغازية المركبة وإدخالها في العمل ضمن السقف الزمني المحدد".

وأشار الخاقاني إلى أن "اللقاء تمخض عن وضع آليات لإدراج هذه المشاريع وتنفيذها خلال الفترة المقبلة استعداداً لموسم الصيف المقبل من عام 2020 وقد أكد الأمين العام لمجلس الوزراء على أنها ستكون من ضمن مناقشات جلسة مجلس الوزراء المقبلة والمصادقة عليها".

يذكر أن رئيس مجلس محافظة ذي قار المهندس رحيم الخاقاني قد ترأس وفداً حكومياً مشتركًا لزيارة العاصمة بغداد لمتابعة ملفات المحافظة في قطاعي الصحة والكهرباء مع الأمين العام لمجلس الوزراء السيد حميد الغزي.

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