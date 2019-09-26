ایران تتبوأ المرتبة الاولى بالسوق العراقیة

2019/09/26 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن أمين عام الغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة حميد حسيني، أن ايران تتبوأ المرتبة الاولى في تصدير السلع للسوق العراقية حاليا.

واوضح حميد حسيني في كلمة بمنتدى "التجارة مع العراق وآفاق 2020" اليوم الخميس، أن المنافسين التجاريين يسعون عبر فتح مكاتب في العراق نيل المرتبة الاولى في هذه السوق، فيما صادرات السلع الايرانية كـ الالبان والسيارات وعوازل الرطوبة وغيرها تحتل مكانية جيدة فيها".



بحسب المواقع الايرانيةولفت الى أن" 25 مجموعة سلعية ايرانية محددة من قبل مصلحة الجمارك يتم تصديرها للعراق".واكد حسيني ان" ايران تستهدف ايجاد مدن صناعية مشتركة مع العراق، وتسعى وعبره تصدير السلع لبلدان أخرى".انتهى

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