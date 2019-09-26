درجال يحمل اتحاد الكرة مسؤولية الأزمة ويصر على حله بإشراف الفيفا {موسع}

2019/09/26 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حمل نجم المنتخب الوطني السابق، الكابتن عدنان درجال، اتحاد الكرة مسؤولية الازمة في قضية تزوير اوراق ترشيحه لرئاسة الاتحاد في الانتخابات السابقة.

وقال درجال في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد "غداً سألتقي باعضاء الاتحاد وسأضع أمامهم كل المخالفات التي شابت الانتخابات وانتظر منهم اتخاذ القرار الصائب".وأضاف "حاولت ايجاد حلول حقيقة مع الاتحاد لعدم الوصول لهذا الوضع لكن الاتحاد أغلق الأبواب".وأكد درجال "لا أقبل بالحلول الترقيعية {بوس عمك..



بوس خالك} وطلباتي اصلاح حقيقي وشامل" مبينا ان "هدفه الرئيس هو الاصلاح بمنظومة كرة القدم".وأوضح "طلباتي هي حل الاتحاد وتشكيل هيئة مؤقتة من قبل الفيفا ليس لها علاقة باتحاد كرة القدم الحالي و باشراف الحكومة كما حصل مع الاتحاد المصري، وبعدها نشرع بتعديل الاخطاء بالنظام الاساسي واجراء انتخابات قانونية".ولفت الى ان "{ستار زوير} {رئيس لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة} اثبت برائتي في المحكمة باعترافه أمام القاضي" في قضية تزوير وثائق ترشيحه.



وكشف درجال انه "التقى نائب رئيس اتحاد الكرة علي جبار مرتين الاولى في بيت {طه حلاته} والأخرى في فندق الشيراتون وقلت له انا مستعد للتنازل عن كل شيء فقط اعترفوا من تسبب بالتزوير".انتهى

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