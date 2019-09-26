ما سر اللقاء بين مديرة تربية نينوى والسفير الايراني لدى العراق؟ والى ماذا كان يشير مسجدي بسبابته اليمنى؟ “صورة”

2019/09/26 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع مديرة تربية نينوى اسيل العبادي والسفير الايراني لدى العراق ايرج مسجدي.وتشير انباء الى أن مسجدي التقى العبادي في مقر منظمة بدر في بغداد، ولكن لم تتوفر معلومات عما دار بين الجانبين من أحاديث.

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