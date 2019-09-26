مقترحات لتفعيل وحماية المنتج المحلي

2019/09/26 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / د.



باسل عباس خضير ..

إن المعالجات الجادة لإعادة الدور االريادي للمنتج المحلي تستوجب النظر إليه ليس كونه المنتج ...

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