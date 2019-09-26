نائب: لجنة حفظ السيادة شكلت لذر الرماد في العيون

2019/09/26 | 20:06

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بغداد:سومر نيوز

اعتبر النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، الخميس، تشكل لجنة لمتابعة القرارات الحكومية في حفظ السيادة بانه...

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