التعليم النيابية تطالب رئاسة البرلمان باستضافة رئيس الحكومة و الوزراء المعنيين بتعيين حملة الشهادات العليا

2019/09/26 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب نائب رئيس لجنة التعليم العالي النائب حسن محمد المسعودي، رئاسة مجلس النواب باستضافة رئيس مجلس الوزراء و الوزراء المعنيين بتعيين حملة الشهادات العليا في جلسة البرلمان المقبلة وتقديم الحلول الفورية والانية لموضوع تعينهم ./انتهى

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