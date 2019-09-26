2019/09/26 | 20:11

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عمليات حشد نينوى تعلن القبض على ارهابيين اثنين شمال غرب المحافظة

الخميس

26

أيلول

2019 :

07:52 pm

26

تمكنت استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى فجر "

الخميس " وخلال عملية نوعية محكمة تم من خلالها اعتقال

عنصرين من عصابات داعش الإرهابية شمال غرب المحافظة ،

وبعد التحقيق معهم تبين أنهما دخلا العراق من سوريا عن طريق

التهريب ، بالإضافة الى ان المتهمين اعترفا بانتمائهم للتنظيم

المجرم وتنفيذ عمليات ارهابية إبان سيطرته على اجزاء من

البلاد ، بالإضافة الى نيتهم الدخول لتنفيذ عمليات داخل العراق مع

بقايا افراد التنظيم المتواجدين في البلد لشن هجمات إرهابية يراد منها

زعزعة استقرار الأوضاع الأمنية في نينوى وبقية المحافظات لكن يقظة

ابطالنا حالت دون ذلك والتمكن من إلقاء القبض عليهم .

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