2019/09/26 | 20:11

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عمليات بغداد توضح حقيقة دوي انفجار شمال شرقي العاصمة

اوضحت قيادة عمليات بغداد، حقيقة سماع دوي انفجار شمال شرقي العاصمة

اليوم الخميس.

وذكر اعلام القيادة في بيان، ان" بعض القنوات الفضائية ذكرت خبر

عاجل مفاده سماع دوي انفجار ضمن مناطق شمال شرقي العاصمة".

واضاف" نود ان نبين أن مصدر الصوت كان لحادث انفجار اسطوانة (غاز

للطبخ) ليس إلا"، داعياً القنوات الفضائية الى" استسقاء الأخبار من

المصادر الرسمية".

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