انتهت بالموت.. 500 عام مرت على رحلة ماجلان حول العالم

2019/09/26 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - وكالات

منذ خمسمئة عام مضت، بدأ الرحالة والمستكشف البرتغالي فرديناند ماجلان بأسطول إسباني رحلة تاريخية مليئة بالمتناقضات للتنقل حول العالم.





كان ماجلان قائدا

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