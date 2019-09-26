2019/09/26 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. اهالي مدينة بلد بمحافظة صلاح الدين يتظاهرون رفضا لمشروع يعمل عليه تجزئة المناطق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/26 | 20:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. اهالي مدينة بلد بمحافظة صلاح الدين يتظاهرون رفضا لمشروع يعمل عليه تجزئة المناطق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. اهالي مدينة بلد بمحافظة صلاح الدين يتظاهرون رفضا لمشروع يعمل عليه تجزئة المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).